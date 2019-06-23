نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 23/6/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 23/6/2019.





أكد اللواء ياسر جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، أن أرقام الشركة للعام المالي الجاري 2018 – 2019، والمقرر انتهائه في 30 يونيو مبشرة جداً وتؤكد على متانة الموقف المالي للشركة.





بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينو كاتاروزي، الاستثمارات المستقبلية في مصر وأفريقيا.





كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.





مصدر بـ"التموين" يكشف تفاصيل جديدة حول تطبيق منظومة الخبز أوشكت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الانتهاء من وضع الملامح النهائية لمنظومة الخبز الجديدة، والتي تأتي لتحويل دعم الخبز إلى النقدي المشروط.



