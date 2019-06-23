نشرة أخبار السادسة.. السيسي يبحث آخر تطورات المتحف الكبير مع وزيري الآثار والسياحة
توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها السيسي يبحث آخر تطورات المتحف الكبير مع وزيري الآثار والسياحة، والإمام الأكبر يستقبل طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية.
الإمام
الأكبر يستقبل طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مجموعة من طلاب الدراسات الإسلامية بالجامعات الأمريكية.
السيسي
يبحث آخر تطورات المتحف الكبير مع وزيري الآثار والسياحة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والسيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والسيد اللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الانتقالي
السوداني يطلب دمج المبادرة الإثيوبية والإفريقية
أفادت مصادر "العربية" بأن الوسيط الإثيوبي أبلغ المجلس العسكري السوداني قبول قوى الحرية والتغيير للمبادرة الإثيوبية.
استجواب
وزير الدفاع الماليزي السابق هشام الدين بشأن صفقات تبادل الأراضي
حضر وزير الدفاع السابق هشام الدين حسين في مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) لاستجوابه بشأن صفقات تبادل الأراضي التي تشمل وزارته السابقة.
الاتحاد
الأوروبي يشن حرباً جديدة ضد أردوغان
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرأ عرضت خلاله تصاعد لهجة الدول الاوروبية لرفض محاولات تركيا السطو على ثروة قبرص من الغاز الطبيعى وهو ما ينذر بأن تتحول بيانات الشجب والإدانة الأوروبية لعقوبات إقتصادية ضد أنقرة .
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