بحضور "أبو الغيط".. وزراء المال العرب يعقدون اجتماعا طارئا برئاسة تونس
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:26 ص
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يعقد وزراء المال العرب اجتماعا طارئا برئاسة تونس (رئيس القمة العربية)؛ لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها.
وسوف يبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
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