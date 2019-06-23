اليوم.. المجلس العربي للسياحة يعقد دورته الرابعة والعشرين بالجامعة العربية
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:24 ص
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يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الرابعة والعشرين برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، ويضم في عضويته السعودية (رئيسا) والمغرب (نائبا) وكل من مصر وليبيا وتونس والعراق والبحرين (أعضاء) وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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