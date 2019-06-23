في الذكرى الـ 8 لوفاتها.. هاني شاكر يهدي "برواز لصورتك" لابنته الراحلة (فيديو)
الأحد 23/يونيو/2019 - 08:25 ص
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أحيا المطرب هاني شاكر، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، الذكرى الثامنة لوفاة ابنته دينا، بعد معاناة مع مرض السرطان.
ونشر هاني شاكر، مقطع فيديو من أغنية "برواز صورتك"، إهداءا لروح ابنته.
ولاقت الأغنية تفاعلًا من قبل الجمهور، وسط دعوات الرحمة والمغفرة لابنته الراحلة.
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