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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية في الحديدة

الأحد 23/يونيو/2019 - 08:09 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية في الحديدة
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات السلال الغذائية على المواطنين والنازحين في منطقة طور القطابا في مديرية الخوخة جنوبي بمحافظة الحديدة ، وبلغ إجمالي عدد السلال الغذائية الموزعة 500 سلة غذائية .

 

ويأتي توزيع السلال الغذائية على المواطنين والنازحين في منطقة طور القطابا ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لسكان الساحل الغربي ومحافظة الحديدة وجهودها المبذولة لدعم اليمنيين في وقت يعاني فيه معظم المواطنين والنازحين من معوقات كثيرة جراء الحرب التي فرضتها عليهم مليشيات الحوثي ونتيجة لتفاقم الأوضاع الإنسانية والظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيين .

 

وتوجه السكان والنازحين بالشكر والتقدير لدولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها اللامحدود للنازحين الذين قدموا من مختلف مناطق محافظة الحديدة هرباً من بطش مليشيات الحوثي الإرهابية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم وعن الأهالي في تلك المناطق التي نزحوا إليها .

 

ويسعى التحالف العربي للعمل في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن والمناطق بعد تحريرها من سيطرة ملشيات الحوثي وخصوصاً مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة .

 

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في دعم اليمن لتخليصه من المخطط الحوثي الخبيث المتسبب بتجويع وتشريد ملايين اليمنيين ، حيث تتصدر الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات الإماراتية لإغاثة اليمنيين في مختلف المحافظات المحررة ومنها مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار وتطبيع الحياة لتستعيد دورتها الطبيعية .

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