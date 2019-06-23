وفد "الهلال الأحمر الإماراتي" يتفقد الأعمال الانشائية بالمكلا

تفقد فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد بمحافظة حضرموت اليوم الأعمال الانشائية لمشروع تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا بمحافظة حضرموت، التي وقعته الهيئة شهر مايو المنصرم، ضمن توقيع( ٧) اتفاقيات لدعم الجانب الصحي والانساني والارتقاء بمستوى الخدمات الصحيه بمحافظة حضرموت.

و اطلع فريق الهلال برئاسة حميد راشد الشامسي ممثل الهيئة بحضرموت، خلال الزيارة على أعمال الترميم والتأهيل المرحلى الاولى (الاعمال الانشائية) التي يتوقع الانتهاء منها خلال اسبوع لتبدأ مرحلة صيانة الاجهزة وادخال معدات ومحاليل وادوية طبيه.

رافق الفريق خلال الزيارة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس محمد العمودي وعدد من مهندسي الهيئة بحضرموت ومهندسي المشروع الذين قدموا شروحا عن مستوى الإنجاز في الأعمال الانشائية الخاصة بمشروع ترميم وتاهيل بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بمديرية المكلا بحضرموت، بما يتوافق مع الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع .

وقال حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، عقب زيارتة للمركز أن الهيئة ستقوم بتجهيز مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا على عدة مراحل إبتداء من المرحلة الانشائية الى مرحلة صيانة الآلات واجهزة الفحص والمرحلة الاخيره، ادخال اجهزة جديدة وادوية ومحاليل طبية التي ستساعد على تلبية احتجاجات المواطنين.

وأكد التزام «الهلال الأحمر» بإنجاز المشروعات التطويرية في المجال الصحي في حضرموت في الوقت المحدد، وبالسرعة المطلوبة حتى تتحسن الخدمات الطبية الموجهة لأهالي المحافظة، وما جاورها.

يذكر بأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقعت خلال شهر مايو المنصرم عدد ( 7 ) مشاريع لدعم الجانب الصحي في محافظة حضرموت، يستفيد منه حوالي ( 3 ) مليون نسمة بالمحافظات الشرقية باليمن ( حضرموت، المهره، شبوة، سقطرى) ومنها تأهيل وصيانة مركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء، الذي يقدم خدماته لابناء المحافظات اليمنية الاربعة كونة المركز الوحيد في حضرموت المتخصص في توفير كافة فصائل الدم لكافة محافظات الاقليم، الى جانب تأهيل وصيانة مستشفى الشحر العام، واتفاقية لتأهيل وترميم مستشفى غيل باوزير ، وتوقيع اتفاقيتين لتأهيل وصيانة وترميم مستشفى الريدة الشرقية ومركز قصيعر الصحي بمديرية الريدة وقصيعر وتوقيع مساء اليوم اتفاقاً جديداً لبدء تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة مستشفى الديس الشرقية بمحافظة حضرموت.