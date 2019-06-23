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نجم منتخب نيجيريا يكشف سر عدم مشاركته أساسيا أمام بوروندي

الأحد 23/يونيو/2019 - 08:01 ص
نجم منتخب نيجيريا يكشف سر عدم مشاركته أساسيا أمام بوروندي
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الفجر الرياضي
 
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كشف أحمد موسى لاعب منتخب نيجيريا، سبب عدم بدأ مباراة اليوم أمام بوروندي في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس أمم إفريقيا.

 

وقال موسي في تصريحات لفضائية أون سبورت": "لم أشارك منذ البداية لأنني كنت مريضًا منذ أربعة أيام ولذلك فضل المدير الفني بقائي على دكة البدلاء".

 

وأضاف: "شئ جيد أننا حققنا الفوز فالأهم هو الثلاثة نقاط في دور المجموعات".

 

نيجيريا تفوقت علي بوروندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي اليوم علي ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية.

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