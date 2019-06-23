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"أبو صدام": قرارات الرئيس تحل مشاكل الفلاحين

الأحد 23/يونيو/2019 - 07:56 ص
أبو صدام: قرارات الرئيس تحل مشاكل الفلاحين
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه يطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب على غرار لجنة تقصي الحقائق في القمح؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص الزراعة والتي لم تُفعل على أرض الواقع.

وأضاف "عبدالرحمن"، في مداخلة، مع برنامج "القاهرة والناس"، الفضائية، أن هذه القرارات تحل 50% من مشاكل المزارعين، الذين يشتكون من تدني أسعار المحاصيل، ونفوق الماشية.

وتابع نقيب الفلاحين، أن القرار الأول يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل مخاطر الآفات، وإبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية، موضحا أن هذه القرارات ستحل أيضا موضوع التسويق.

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