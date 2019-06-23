رئيس جمعية مستثمري بدر: طرح أراضي للاستثمار الشهر المقبل



ولفت "ماجد" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إلى أنهم سينشئون جمعيات صناعية يأخذون الأراضي من الدولة، ويقومون بتحمل تمويل عملية الترفيق والمباني، والرئيس عبدالفتاح السيسي قبل هذا الكلام، وبالفعل تم تخصيص أراضي في مدينة العاشر من رمضان.



وشدد على أن هذا سيجعل من السعر جيدا، بالإضافة لوجود دراسة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما هو مطلوب وتحتاجه الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مجمعات وأراضي خلال الشهر المقبل.

قال علاء الدين ماجد أحمد السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس جمعية مستثمري بدر، إنه لا يوجد أراضي مرفقة صالحة للاستثمار، موجود بها المرافق مثل الكهرباء والمياة، لافتا إلى أنهم تقدموا بمشروع للرئاسة بعمل نظام مثل الإسكان التعاوني.