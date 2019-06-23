الليلة.. أنغام تحيي حفلها الغنائي في جدة

تحيى النجمة أنغام، الليلة حفلًا غنائيا جماهيريا كبيرا بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.





ويقام الحفل على مسرح نادى "الجوهرة"، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات وفرقته الموسيقية.





ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من ألمع أغانيها، وخصوصا ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، والذي حقق نجاحًا فور طرحه.



