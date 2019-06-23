مفاجأة.. صفقة ريال مدريد الجديدة تطلب رحيل نجم الفريق

في مفاجأة من العيار الثقيل، قام نجم ريال مدريد الجديد بالموافقة على رحيل زميله بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن النجم الفرنسي ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد قد أثار الجدل بعدما وضع إعجاب ‏لتغريدة ضد لوكاس فاسكيز والتي تطلب رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف ، مما أطلق موجة من عدم التصديق على تويتر.

وكان ميندي قد انضم لريال مدريد رسميا يوم الأربعاء الماضي بعدما وقع للفريق الملكي لستة أعوام حتى 30 يونيو عام 2025 قادمًا من ليون الفرنسي ، مقابل 48 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات.