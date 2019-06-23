بطل "Spider-Man: Far From Home" يروج لفيلمه الجديد
الأحد 23/يونيو/2019 - 07:30 ص
Advertisements
Advertisements
ظهر الممثل الشهير توم هولاند، مرتديا الزي الكامل لبدلة "سبايدر مان" فى شوارع مدينة لندن الإنجليزية، وذلك في إطار الترويج لفيلمه الجديد Spider-Man: Far From Home.
وقرر القائمون على الفيلم عرضه يوم 4 يوليو القادم فى صالات السينما.
الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بروما (صور)
- كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد ببرلين (صور)
- كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك
- كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
- الرجل العنكبوت يظهر على بوسترات جديدة استعدادا لطرحه
- مفاجأة عند البحث عن "ثانوس" شرير أفلام "أفنجرز" على "جوجل"!
- توم هولاند يبدأ الترويج لفيلم "spider man far from home"
- شاهد.. بوسترات فيلم "Spider-Man: Far From Home"
- توم هولاند يروج لفيلم spider man far from home بلندن
- توم هولاند يتجول في شوارع نيويورك ببدلة الرجل العنكبوت للترويج لفيلمه الجديد