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بطل "Spider-Man: Far From Home" يروج لفيلمه الجديد

الأحد 23/يونيو/2019 - 07:30 ص
بطل Spider-Man: Far From Home يروج لفيلمه الجديد
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ظهر الممثل الشهير توم هولاند، مرتديا الزي الكامل لبدلة "سبايدر مان" فى شوارع مدينة لندن الإنجليزية، وذلك في إطار الترويج لفيلمه الجديد Spider-Man: Far From Home.

 وقرر القائمون على الفيلم عرضه يوم 4 يوليو القادم فى صالات السينما.

الجزء الجديد من بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

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