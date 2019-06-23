شاهد.. أول مصنع مصري لإنتاج "شفاطات" صديقة للبيئة

وقال "نبيل"، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على "بي بي سي" إن العالم كله يتجه الآن إلى الصناعات صديقة البيئة، وحتى الآن الطلب عليه قليل، ولكن في القريب العاجل سوف يتغير هذا الأمر.



