شاهد.. أول مصنع مصري لإنتاج "شفاطات" صديقة للبيئة
الأحد 23/يونيو/2019 - 07:52 ص
نعيم يوسف
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عرضت فضائية "بي بي سي" تقريرًا عن أول مصنع في مصر ينتج شفاطات صديقة للبيئة من الورق، حيث يديره شاب مصري يدعى "مايكل نبيل" وزوجته "فايزة".
وقال "نبيل"، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على "بي بي سي" إن العالم كله يتجه الآن إلى الصناعات صديقة البيئة، وحتى الآن الطلب عليه قليل، ولكن في القريب العاجل سوف يتغير هذا الأمر.
وأشارت زوجته "فايزة فاروق"، إلى أن زوجها يحب التصنيع، وذهب إلى الصين وبحث الأمر جيدا، وأخذ اثنين من العمال تم تدريبهم في الصين.
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