خبير اقتصادي: استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية له دور في الاقتصاد
الأحد 23/يونيو/2019 - 07:26 ص
نعيم يوسف
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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية له دور في الاقتصاد، وسمعة مصر، موضحا أن سمعة مصر بعد ثورة 2011، كانت أنها بلد تعاني من الحرب الأهلية ولا ينصح بالذهاب إليها.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى التلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب وأحمد سمير، أن هذه الصورة تغيرت حاليا وانعكست على مؤشرات السياحة، وهذا بسبب التأمين، ورغم الأحداث الإرهابية فإنها لم تؤثر على صورة مصر لدى السائحين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر أصبحت صلبة أكثر مما تؤثر فيها عملية إرهابية، لافتا إلى أن هذا بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة.
ولفت إلى أن مصر استضافت بطولات أخرى في 2019، غير كأس الأمم الأفريقية، ومنها كأس العالم للغطس، وكأس العالم للكرة الشاطئية، وكأس العالم للاسكواش، والبطولة العربية للجولف، وكأس العالم للناشئات.
وأضاف "نجم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى التلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب وأحمد سمير، أن هذه الصورة تغيرت حاليا وانعكست على مؤشرات السياحة، وهذا بسبب التأمين، ورغم الأحداث الإرهابية فإنها لم تؤثر على صورة مصر لدى السائحين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر أصبحت صلبة أكثر مما تؤثر فيها عملية إرهابية، لافتا إلى أن هذا بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة.
ولفت إلى أن مصر استضافت بطولات أخرى في 2019، غير كأس الأمم الأفريقية، ومنها كأس العالم للغطس، وكأس العالم للكرة الشاطئية، وكأس العالم للاسكواش، والبطولة العربية للجولف، وكأس العالم للناشئات.
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