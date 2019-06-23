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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في كأس امم افريقيا

الأحد 23/يونيو/2019 - 07:23 ص
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا في كأس امم افريقيا
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محمد أيمن
 
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يفتتح المنتخب العربي الجزائري اليوم الاحد مبارياته في بطولة كأس الأمم الافريقية بمواجهة المنتخب الكيني في المباراة التي تقام على ملعب إستاد الدفاع الجوي.

 

ويعول جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء على كتيبة من المحترفين على رأسهم رياض محرز حامل لقب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.

 

في الوقت الذي يدافع فيه فيكتور وانياما عن لواء المنتخب الكيني لتحقيق المفاجأة وإرهاق دفاعات المنتخب الجزائري بغية تسجيل الكثير من الأهداف.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

 

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