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الزمالك يخطط لضم كبري صفقاته الصيفية

الأحد 23/يونيو/2019 - 07:20 ص
الزمالك يخطط لضم كبري صفقاته الصيفية
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الفجر الرياضي
 
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بدأ مسئولو نادي الزمالك، في الدخول في مفاوضات قوية مع خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ونجم منتخب زيمبابوي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويسعى أمير مرتضي منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، لحسم المفاوضات مع اللاعب في الوقت الحالي، واستغلال تواجده في مصر، للمشاركة في نهايات كأس الأمم الافريقية، للوصول معه إلى اتفاق نهائي للظهور مع الأبيض بدأ من الموسم الجديد.

 

وظهر بيليات، أول أمس بصورة متميزة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام مصر، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة هدف دون رد، في افتتاح بطولة كأس الأمم.

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المزيد عن: نجم زيمبابوي كورة كأس الامم رياضة الزمالك أخبار الرياضة
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