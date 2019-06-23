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موعد مباراة السنغال ضد تنزانيا في كأس الامم الافريقية والقنوات الناقلة

الأحد 23/يونيو/2019 - 07:06 ص
موعد مباراة السنغال ضد تنزانيا في كأس الامم الافريقية والقنوات الناقلة
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محمد أيمن
 
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يفتتح المنتخب السنغالي مبارياته في بطولة كأس الامم الافريقية بمواجهة نظيره منتخب تنزانيا على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

 

ويعول المنتخب السنغالي كثيراً على خدمات نجمه ساديو ماني الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه نادي ليفربول الإنجليزي.

 

في المقابل يدخل المنتخب التنزاني المباراة وعينه على تحقيق المفاجأة والخروج ولو بنقطة التعادل التي ستكون كافية للغاية.

 

وفيما يخص تاريخ مواجهات المنتخبان من قبل فإن أسود التيرانجا يبحثون عن تحقيق فوزهم الأول بعد أن إنتهت المواجهتين السابقتين بالتعادل.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة تايم سبورت الأرضي بالإضافة إلى بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وماكس 2.

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