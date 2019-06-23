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ياسمين صبري تعتذر: لم أقصد أي إساءة

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:49 ص
ياسمين صبري تعتذر: لم أقصد أي إساءة
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بعدما أثار ردها غضب العديد من متابعيها، اعتذرت الفنانة ياسمين صبري، عن تعليقها الساخر من "متلازمة داون"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وغردت "صبري" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأنها قصدت بالمزحة شقيقها الأصغر، وأن نواياها جيدة، كما وصفت نفسها بأنها شخص محب ومسالم وأنها لا تقصد إلحاق الأذى بأي أحد.

وفي ذات السياق، أكدت ياسمين صبري أن المتابع، الذي قوبل ردها عليه بالاستهجان، هو شقيقها الأصغر الذي تمازحه طيلة الوقت بتبسط وبدون مشاكل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفسرت صبري أن الأمر تفاقم هذه المرة، لأن تعليقها كان على الملأ، ولأن المتابعين لم يعرفوا حقيقة القرابة وطبيعة العلاقة بينهما، فأخذوا التعليق على محمل غير المقصود.

كما أعربت عن استغرابها من "تسرع البعض في الرد مفترضين سوء النية ومطلقين الأحكام دون التماس الأعذار".

ونصحت ياسمين صبري الجميع في المقابل، بممارسة اليوغا لفوائدها العظيمة، وقالت إنها تعمد لنشر صور من جلسات التمرين وحركات اليوغا التي تؤديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغية التوعية والتعريف بهذه الرياضة المفيدة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لليوغا منذ عام 2015، والذي يصادف الـ 21 من يونيو/حزيران كل عام.

وكانت ياسمين صبري أثارت غضبا واسعا، بعدما نشرت صورة لها عبر "إنستغرام" من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيمانزيوم"، وهي تقف على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى.

وتلقت صبري تعليقا من أحد متابعيها قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلا: "نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون".

ووصل الاستنكار من سخرية ياسمين صبري إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي عبرت، أمس الجمعة، عن استيائها مما فعلته صبري وسخريتها من متلازمة داون، وقالت إنها تلقت الكثير من الرسائل من أمهات أطفال متلازمة داون، بشأن سخرية الممثلة المصرية.    

ياسمين صبري تعتذر: لم أقصد أي إساءة
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