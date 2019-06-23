ياسمين صبري تعتذر: لم أقصد أي إساءة





بعدما أثار ردها غضب العديد من متابعيها، اعتذرت الفنانة ياسمين صبري، عن تعليقها الساخر من "متلازمة داون"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".





وغردت "صبري" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأنها قصدت بالمزحة شقيقها الأصغر، وأن نواياها جيدة، كما وصفت نفسها بأنها شخص محب ومسالم وأنها لا تقصد إلحاق الأذى بأي أحد.





وفي ذات السياق، أكدت ياسمين صبري أن المتابع، الذي قوبل ردها عليه بالاستهجان، هو شقيقها الأصغر الذي تمازحه طيلة الوقت بتبسط وبدون مشاكل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفسرت صبري أن الأمر تفاقم هذه المرة، لأن تعليقها كان على الملأ، ولأن المتابعين لم يعرفوا حقيقة القرابة وطبيعة العلاقة بينهما، فأخذوا التعليق على محمل غير المقصود.

كما أعربت عن استغرابها من "تسرع البعض في الرد مفترضين سوء النية ومطلقين الأحكام دون التماس الأعذار".



