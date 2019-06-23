"سياحة النواب": عدد المتضررين من أزمة الحجوزات كبير.. ولن يتم حلها مرة واحدة



وأضاف "صدقي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، أنه عند تحويل الأمر للقضاء تغل يد الجميع، ولكن تم الاتفاق مع الشركات المختصة، على وضع مبلغ لتعويض المواطنين الذين تضرروا.



ولفت إلى أن العدد كبير ولن يتم حل جميع المشاكل مرة واحدة، موضحا أن كل شخض متضرر عليه أن يتوجه للجهات التي اشترى منها التذاكر بأوراقه للحصول على التعويض.

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اتخاذ الإجراءات القانونية في أزمة إلغاء الحجوزات كان سهلا على جهاز حماية المستهلك ولكنه سيضر بالمواطن.