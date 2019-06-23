رسالة جديدة من نيمار لزملائه في برشلونة

قام النجم البرازيلي نيمار صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، بإرسال رسالة مثيرة إلى زملائه السابقين في برشلونة بشأن اقتراب عودته للفريق الكاتالوني هذا الصيف.

وحرص نيمار على التأكيد لزملائه السابقين في برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه أنه سيبذل قصارى جهده للعودة إلى الكامب نو مرة أخرى هذا الصيف ، وطلب منهم الهدوء.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن نيمار تواصل مع زملائه السابقين في غرفة ملابس برشلونة عبر الواتساب، وأخبرهم برغبته في العودة إلى النادي الكتالوني، حيث قال لهم: اهدأوا، سأعود.

وأوضحت الصحيفة أن %69 من عشاق البارسا موافقين على ضم الثنائي جريزمان ونيمار معًا هذا الصيف.