ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس حماية المستهلك يكشف تطورات أزمة الحجوزات الملغاة

الأحد 23/يونيو/2019 - 07:55 ص
رئيس حماية المستهلك يكشف تطورات أزمة الحجوزات الملغاة
اللواء راضي عبدالمعطي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لن يتم حل جميع الحالات الخاصة بأزمة إلغاء الحجوزات في الكويت في نفس اللحظة ونفس التوقيت.

وأضاف "عبد المعطي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، أن الحلول تتم ويتم رد التذاكر لهم، ولا نريد تصدير الإحباط لأهلنا في الكويت.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم رد 2603 تذكرة عن طريق شكرة "مترو"، لافتا إلى أنه 393 حالة تم التواصل معهم شخصيا وسيتوجهون خلال 48 ساعة سيتوجهون إلى فروع "دبكي"، و"أبو سمرة" لاسترداد التذاكر قيمة التذاكر.

وشدد على أن البعض يبث أخبار مغلوطة لأهالينا في الكويت، لافتا إلى أن هناك إجراءات كثيرة ولكن يتم رد حقوق أهالينا، ويجب عدم الاستماع للأراء المندسة، لافتا إلى أنه يتبقى 1031 تذكرة جاري فحصهم.
Advertisements
المزيد عن: الكويت أزمة الحجوزات أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
21:00
-
باراجواي
قطر
-
x
21:00
-
الأرجنتين
كأس الأمم الأفريقية
المغرب
-
x
16:30
-
ناميبيا
السنغال
-
x
19:00
-
تنزانيا
الجزائر
-
x
22:00
-
كينيا