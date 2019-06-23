رئيس حماية المستهلك يكشف تطورات أزمة الحجوزات الملغاة



وأضاف "عبد المعطي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، أن الحلول تتم ويتم رد التذاكر لهم، ولا نريد تصدير الإحباط لأهلنا في الكويت.



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم رد 2603 تذكرة عن طريق شكرة "مترو"، لافتا إلى أنه 393 حالة تم التواصل معهم شخصيا وسيتوجهون خلال 48 ساعة سيتوجهون إلى فروع "دبكي"، و"أبو سمرة" لاسترداد التذاكر قيمة التذاكر.



وشدد على أن البعض يبث أخبار مغلوطة لأهالينا في الكويت، لافتا إلى أن هناك إجراءات كثيرة ولكن يتم رد حقوق أهالينا، ويجب عدم الاستماع للأراء المندسة، لافتا إلى أنه يتبقى 1031 تذكرة جاري فحصهم.

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لن يتم حل جميع الحالات الخاصة بأزمة إلغاء الحجوزات في الكويت في نفس اللحظة ونفس التوقيت.