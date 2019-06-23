"قسم وسمعني" لنوال الكويتية تحقق نجاحًا بيوتيوب (فيديو)
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:16 ص
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طرحت المطربة نوال الكويتية اغنيتها الجديدة "قسم وسمعني"وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،
الأغنية حققت نجاحًا ملحوظًا فور طرحها وهي من كلمات فيصل السديري وألحان سهم وتوزيع رأفت ووتريات هاني فرحات وربابة محمود سرور وعود شادي وجيتار شريف فهمي وإيقاعات أحمد العنوة ومكس جاسم محمد.
وتعكف نوال حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.
وتعكف نوال حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.
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