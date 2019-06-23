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أيمن عبد العزيز: جنش ليس من الشخصيات المتمردة.. ومحمود علاء مازال لديه الكثير

الأحد 23/يونيو/2019 - 06:18 ص
أيمن عبد العزيز: جنش ليس من الشخصيات المتمردة.. ومحمود علاء مازال لديه الكثير
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الفجر الرياضي
 
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أكد أيمن عبد العزيز المدرب المساعد السابق للزمالك، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق القومي، ليس من الشخصيات المتمردة، ولا يمكن أن يثير أزمة في معسكر منتخب مصر.


قال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "جنش لاعب لا يثير الأزمات ودائمًا ما يتقبل القرارات ويتدرب بشكل جيد".


وواصل أنه يتفق مع اللجنة المنظمة في اختيار محمود علاء مدافع المنتخب أفضل لاعب في المباراة، مشيرًا إلى أنه تحفظ دفاعيًا خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي لأنه يريد الظهور بشكل جيد لكنه مازال أمامه الكثير.

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