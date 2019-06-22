يلا شوت PIUS: مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة كورة اونلاين يوتيوب kora live





موعد مباراة البرازيل وباراجواي والقنوات الناقلة اليوم

تبدأ مباراة البرازيل وباراجواي في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف من فجر الجمعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناتي بي ان سبورتس ماكس الثالثة HD وبي إن سبورتس ماكس الرابعة HD يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي في بث مباشر عبر BEIN SPOTRTS.





تشكيل البرازيل اليوم

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: داني ألفيش وماركينيوس وسيلفا وديفيد لويز.

خط الوسط: آلان - أرثر - إيفرتون - كوتينيو

خط الهجوم: فيرمينيو - خيسوس

تشكيل منتخب باراجواي حراسة المرمى: فيرنانديز.

خط الدفاع: إيفان بيريس وألونسو وجوميز وأرزامينديا.

خط الوسط: جونزاليس وروجاس وسانشيز وماتياس روجاس - ميجيل ألميرون.

خط الهجوم: أوسكار كاردوزو.

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