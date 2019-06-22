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يلا شوت PIUS: مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة كورة اونلاين يوتيوب kora live

السبت 22/يونيو/2019 - 08:49 م
يلا شوت PIUS: مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة كورة اونلاين يوتيوب kora live
مشاهدة مباراة البرازيل والبيرو بث مباشر
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كورة لايف HD PLUS مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر اليوم الجمعة 28 / 6 / 2019 كوبا أمريكا، يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل ضد باراجواي بدون تقطيع الآن، تابعوا معنا عبر موقعكم الفجر الرياضي لينك سريع لمشاهدة لقاء البرازيل وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا، كورة اون لاين KORA LIVE بث مباشر مباراة البرازيل اليوم YALLA SHOOT.

موعد مباراة البرازيل وباراجواي والقنوات الناقلة اليوم
تبدأ مباراة البرازيل وباراجواي في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف من فجر الجمعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناتي بي ان سبورتس ماكس الثالثة HD وبي إن سبورتس ماكس الرابعة HD يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي في بث مباشر عبر BEIN SPOTRTS.

تشكيل البرازيل اليوم
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: داني ألفيش وماركينيوس وسيلفا وديفيد لويز.

خط الوسط: آلان - أرثر - إيفرتون - كوتينيو

خط الهجوم: فيرمينيو - خيسوس

تشكيل منتخب باراجواي
حراسة المرمى: فيرنانديز.

خط الدفاع: إيفان بيريس وألونسو وجوميز وأرزامينديا.

خط الوسط: جونزاليس وروجاس وسانشيز وماتياس روجاس - ميجيل ألميرون.

خط الهجوم: أوسكار كاردوزو.

كوبا أمريكا 2019 مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر
نقدم لكم هنا في هذه المقالة رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي اليوم في بطولة كوبا أمريكا، المنتخبين يلتقان في ربع النهائي، كورة لايف on مشاهدة مباراة البرازيل الآن بدون تقطيع، تابعوا المباراة مباشرة هنا عبر الفجر الرياضي، بث الاسطورة مشاهدة مباراة البرازيل اليوم بث مباشر لايف.
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