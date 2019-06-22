مصطفى ثابت لـ أولياء الأمور: "انسوا الدرجات.. المهم التعليم"
السبت 22/يونيو/2019 - 08:31 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن نجاح حفل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ينسب لكل مصريين، معقبا: "نرفع القبعة لكل المصريين".
وثمن "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا حامد ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، استخدام التكنولوجيا في بطولة الأمم الأفريقية من خلال نظام حجز التذاكر الاليكتروني، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هى الحل لحل مشاكل مصر.
وعن فتح باب التقدم غدًا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية، أشار إلى أن وزير التعليم له فكر عظيم، وحرك المياه الراكدة لنظم التعليم، مناشدًا أولياء الأمور أن يطمئنوا لنظام التعليم الجديد، قائلا: "انسوا الدرجات.. المهم التعليم"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لدعم التعليم التكنولوجي.
وثمن "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا حامد ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، استخدام التكنولوجيا في بطولة الأمم الأفريقية من خلال نظام حجز التذاكر الاليكتروني، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هى الحل لحل مشاكل مصر.
وعن فتح باب التقدم غدًا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية، أشار إلى أن وزير التعليم له فكر عظيم، وحرك المياه الراكدة لنظم التعليم، مناشدًا أولياء الأمور أن يطمئنوا لنظام التعليم الجديد، قائلا: "انسوا الدرجات.. المهم التعليم"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لدعم التعليم التكنولوجي.
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