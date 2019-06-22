مي سليم فتاة فقيرة تمر بأزمة في "حواديت الشانزليزيه"

تجسد النجمة مى سليم ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فتاة من طبقة فقيرة تمر بأزمات كبيرة وهو العمل التى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى لأنه يقدمها بشكل جديد عليها عن اعمالها السابقة ومن المقرر تصوير أولى مشاهدها الأيام المقبلة.





ينتمى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، حيث تعاقدت شركة سينرجى رسميًا مع الفنان إياد نصار لبطولة المسلسل، كما تعاقدت مع الفنانات مى سليم وإنجى المقدم وداليا مصطفى وإدوارد، كما تجرى الشركة إبرام باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء فى التصوير مباشرة مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.





ويعقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى جلسات عمل مع الأبطال والمخرج مرقس عادل ومؤلفين العمل أيمن سليم ونها سعيد ، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل قبل انطلاق التصوير، كذلك وضع الخطوط الرئيسية للأبطال المشاركين فى العمل، حيث تعتمد القصة على بطل و4 نساء فى الحدوتة الدرامية، فضلاً عن التعديلات الأخيرة على السيناريو.





مى عرض لها مؤخرا مسرحية "فوق كوبرى ستانلى" مع الفنان محمد سعد وسامى مغاورى فى السعودية ورفعت شعار كامل العدد.