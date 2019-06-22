دروجبا يكشف عن البديل الأمثل لتعويض هازارد في تشيلسي

تحدث النجم الإيفواري العملاق ديديه دروجبا، أسطورة هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، عن مستقبل البلوز بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.





وبسؤوال دروجبا عن اللاعب الذي سيعوض رحيل هازارد؟ أجاب : "لا أحد يستطيع أن يعوض هازارد، إنه لاعب مميز، إنه أسطورة في تشيلسي. لكن هذه هي الحياة، وهذه هي كرة القدم".



