دروجبا يكشف عن البديل الأمثل لتعويض هازارد في تشيلسي
السبت 22/يونيو/2019 - 08:14 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
تحدث النجم الإيفواري العملاق ديديه دروجبا، أسطورة هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، عن مستقبل البلوز بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.
وبسؤوال دروجبا عن اللاعب الذي سيعوض رحيل هازارد؟ أجاب: "لا أحد يستطيع أن يعوض هازارد، إنه لاعب مميز، إنه أسطورة في تشيلسي. لكن هذه هي الحياة، وهذه هي كرة القدم".
وانتقل هازارد إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات وحوافز.
Advertisements
المزيد عن: هازارد ريال مدريد دروجبا تشيلسي بديل هازارد في تشيلسي
- تشيلسي يستهدف التعاقد مع مبابي لتعويض رحيل هازارد المنتظر
- ريال مدريد يغري هازارد بـ 200 مليون جنيه استرليني
- 112 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن الصفقة "الحلم"
- ريال مدريد يضحي بنجميه لضم هازارد
- تشيلسي يحدد السعر النهائي لبيع هازارد لريال مدريد
- تشيلسي يصدم ريال مدريد في صفقة هازارد
- عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع هازارد رسميًا
- أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي
- فلورنتينو بيريز يستعد لتوجيه ضربة مميتة إلى برشلونة
- دروجبا يكشف عن المدرب الأنسب لخلافة ساري في تشيلسي