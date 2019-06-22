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أحمد موسى عن حفل افتتاح البطولة الإفريقية: بكيت من الفرحة

السبت 22/يونيو/2019 - 08:27 م
أحمد موسى عن حفل افتتاح البطولة الإفريقية: بكيت من الفرحة
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية قائلًا: "شكرا لبلدي العظيمة والجماهير المصرية"، مشيرًا إلى أن كافة أطياف الشعب وجميع الأعمار حضروا لمشاهدة مباراة الافتتاح.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن العالم أشاد بالافتتاح والمنظر العالمي الذي ظهر به استاد القاهرة، ولم يكن أحد يتوقع هذا المشهد خلال 4 أشهر فقط.

وأضاف أن ستاد القاهرة كان معطل منذ 7 سنوات، الآن أصبح يضاهي ستادي برشلونة وريال مدريد، معلقًا: "العالم مذهول من الافتتاح.. هي ديه مصر وأنا فخور أني ابن مصر وبكيت من الفرحة".
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