مباحث حلوان تكشف لغز سرقة مخبز

كشف رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث القسم لغز سرقة مخبز حلوانى، بعد أن قاموا بتفريغ الكاميرات حول المكان وتبينوا من قيام عاطل 25 عام بالسرقة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.



