ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مباحث حلوان تكشف لغز سرقة مخبز

السبت 22/يونيو/2019 - 08:20 م
مباحث حلوان تكشف لغز سرقة مخبز
أرشيفية
Advertisements
طباعة
سليم الهواري
 
Advertisements
كشف رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث القسم لغز سرقة مخبز حلوانى، بعد أن قاموا بتفريغ الكاميرات حول المكان وتبينوا من قيام عاطل 25 عام بالسرقة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

كانت البداية عندما قام صاحب مخبز حلوانى "أحمد البكرى"" بتحرير محضر يفيد بسرقة مبلغ مالى داخل المحل، وعلى الفور قام قوة من مباحث القسم بقيادة العميد محمد عاكف مفتش مباحث القسم بتفريغ الكاميرات وعمل التحريات اللازمه والتى أفادت قيام عاطل بالدخول الى المخبز عن طريق أسلوب كسر الشباك الخلفى للمخبز، وسرقة المتعلقات، وتم القاء القبض على المتهم،وتحرر المحضر اللازم وتستكمل النيابة التحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الإكوادور
1
x
01:00
2
تشيلي
بوليفيا
-
x
21:00
-
فنزويلا
بيرو
-
x
21:00
-
البرازيل
كأس الأمم الأفريقية
جمهورية الكونجو
0
x
16:30
2
أوغندا
نيجيريا
1
x
19:00
0
بوروندي
غينيا
-
x
22:00
-
مدغشقر