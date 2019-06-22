يلا شوت brazil HD مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر رابط kooralive مباراة البرازيل بدون تقطيع يوتيوب مباشر

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ومن المنتظر أن يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بنية الفوز ولا شيء سواه لضمان صدارة المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا التي تقام على أرضه ووسط جماهيره خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل بعد أن حصد أربعة نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فينزويلا.





في المقابل يدخل منتخب بيرو المباراة وهو في المركز الأول مناصفة بنفس الرصيد أربعة نقاط بعد أن تعادل في الجولة الأولى على ملعب غريميو أرينا مع فنزويلا سلبياً بدون أهداف قابل أن يتمكن من الفوز على بوليفيا في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ويعول المنتخب البرازيلي على كتيبة من اللاعبين المميزين أمثال ويليان وفيليب كوتينيو فيما جاءت القائمة الكاملة التي يشارك بها السيليساو في البطولة كالآتي :-





لحراسة لمرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز).

لخط الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).

لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي).

لخط الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي).





وكانت آخر مباراة جمعت الفريقان قبل مباراة اليوم قد إنتهت بفوز المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء يوم السادس عشر من شهر نوفمبر للعام 2016 لحساب مباريات تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والخاصة بقارة أمريكا الجنوبية حيث أحرز هدفي السيليساو في تلك المباراة جابرييل جيسوس وريناتو أغوستو.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.



