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مدافع كوت ديفوار: مباراة جنوب إفريقيا لن تكون سهلة.. ونعرف المغرب جيدا

السبت 22/يونيو/2019 - 08:18 م
مدافع كوت ديفوار: مباراة جنوب إفريقيا لن تكون سهلة.. ونعرف المغرب جيدا
سيرجي أورييه
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محمد الصو
 
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أكد سيرجي أورييه مدافع منتخب كوت ديفوار أن لاعبي منتخب الأفيال لديهم طموحات كبيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر ، وشدد المدافع على صعوبة المجموعة الرابعة التي يتواجد فيها منتخب كوت ديفوار وتضم معه كل من المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا.

 

وقال أورييه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ملعب السلام:"نحاول أن نكون متواضعين، ليس لدينا الخبرة مثل ٢٠١٥ لكننا حريصون على كل ما هو جيد وهذا الجيل مختلف وهناك لاعبون جدد ولدينا نفس الحافز لتحقيق الانتصارات".

 

وأوضح اللاعب أنهم يعلمون منتخب المغرب جيدا ولعبوا معه 3 مرات من قبل العام الماضي، وأضاف أن مباراة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة، وشدد على أن المنتخب الإيفواري لا يريد أن يقفز للأمام ويفضل أن يسير خطوة بخطوة.

 

وقال المدافع :"أشعر بفخر كبير لمشاركتي في بالبطولة واشكر المدير الفني علي ضمي لقائمة الأفيال، وأشعر بشرف لتواجدي بين هؤلاء اللاعبين، وعلى الرغم من أن الفريق لديه جيل جديد لكنه قوي ويعمل من اجل تحقيق اللقب".

 

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