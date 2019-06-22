"الأمر بالمعروف" بجدة تفعِّل برنامج المصليات المتنقلة في الكورنيش الجنوبي

"الأمر بالمعروف" بجدة تفعِّل برنامج المصليات المتنقلة في الكورنيش الجنوبي
السبت 22/يونيو/2019 - 08:08 م
الفجر السعودي
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نفذ فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة برنامج المصليات المتنقلة، في أماكن وجود المتنزهين في الكورنيش الجنوبي وشاطئ السيف، حيث يكثر وجود المتنزهين في الفترة المسائية.
يأتي ذلك في إطار البرامج المقدمة من الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما تُعد المصليات المتنقلة إحدى الوسائل التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة في الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المتنزهون لإقامة الصلوات جماعة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أن إدارة التوعية والتوجيه بالفرع تقوم بعمل خطة لتفعيل المصليات المتنقلة في محافظة جدة وبعض المحافظات التي يرتادها المصطافون في الإجازة الصيفية ويوجد بها كثافة كبيرة من المتنزهين.
وأشار إلى أن المصليات المتنقلة تستوعب أكثر من ٢٠٠ مصل وأنها مزودة بمكبرات صوت لرفع الأذان ومواضئ ومطبوعات توعوية من إصدارات الرئاسة العامة، فيما تأتي هذه البرامج ضمن مسارات خطط الرئاسة العامة للتوعوية.
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