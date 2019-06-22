الباز: حفل الأمم الإفريقية أفضل من كأس العالم بشهادة المنصات العالمية
السبت 22/يونيو/2019 - 08:19 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر حصلت على حق تنظيم بطولة الأمم الإفريقية قبل انطلاقها بـ5 شهور، ورغم ذلك كان افتتاح حفل البطولة أفضل من حفل بطولة كأس العالم، بشهادة العديد من منصات الإعلام العالمية.
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 70 الف مصري قاموا بترديد النشيد الوطني في حفل البطولة، وهذا يؤكد أن مصر استطاعت أن تفكك وتهزم المؤامرات التي تحاك ضدها.
ولفت إلى أن تنظيم فاعلية ضخمة مثل بطولة الأمم الإفريقية بمثل هذه الصورة، يؤكد أن مصر آمنة، مشيرًا إلى أن قيام بعض المشجعين بتنظيف ستاد القاهرة بعد انتهاء المباراة، دليل على السلوك الحضاري للشعب المصري.
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 70 الف مصري قاموا بترديد النشيد الوطني في حفل البطولة، وهذا يؤكد أن مصر استطاعت أن تفكك وتهزم المؤامرات التي تحاك ضدها.
ولفت إلى أن تنظيم فاعلية ضخمة مثل بطولة الأمم الإفريقية بمثل هذه الصورة، يؤكد أن مصر آمنة، مشيرًا إلى أن قيام بعض المشجعين بتنظيف ستاد القاهرة بعد انتهاء المباراة، دليل على السلوك الحضاري للشعب المصري.
Advertisements
- أسامة كمال يطالب المواطنين بدعم استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019
- اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري بسبب تنظيم بطولة الأمم الإفريقية
- وزير الرياضة: "القدر اللي ساق بطولة الأمم الإفريقية لمصر.. وتنظيمها تحدي للتحدي نفسه"
- محمد فضل: إشادة الإعلام العالمي بقرعة أمم أفريقيا مؤشر لنجاح البطولة
- محمد الباز: بطولة الأمم الإفريقية ستغير الصورة الذهنية عن مصر
- عاجل.. "سويفل" الناقل الرسمي لبطولة أمم إفريقيا
- الرئيس السيسي عن حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية: "كل ده عشانكم يا مصريين"
- عزة مصطفى عن احتفالية كأس الأمم الإفريقية: افتتاح عالمي