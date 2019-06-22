الباز: حفل الأمم الإفريقية أفضل من كأس العالم بشهادة المنصات العالمية

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قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر حصلت على حق تنظيم بطولة الأمم الإفريقية قبل انطلاقها بـ5 شهور، ورغم ذلك كان افتتاح حفل البطولة أفضل من حفل بطولة كأس العالم، بشهادة العديد من منصات الإعلام العالمية.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 70 الف مصري قاموا بترديد النشيد الوطني في حفل البطولة، وهذا يؤكد أن مصر استطاعت أن تفكك وتهزم المؤامرات التي تحاك ضدها.



ولفت إلى أن تنظيم فاعلية ضخمة مثل بطولة الأمم الإفريقية بمثل هذه الصورة، يؤكد أن مصر آمنة، مشيرًا إلى أن قيام بعض المشجعين بتنظيف ستاد القاهرة بعد انتهاء المباراة، دليل على السلوك الحضاري للشعب المصري.



