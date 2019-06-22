ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى ثابت عن تنظيم "كان 2019": "مغامرة كنا قدها"

السبت 22/يونيو/2019 - 08:17 م
مصطفى ثابت عن تنظيم كان 2019: مغامرة كنا قدها
مصطفى ثابت
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية كان مغامرة كبيرة، معقبا: "ومصر كانت قد المغامرة".

وأشار "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا حامد ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن نجاح مصر في تنظيم البطولة يرجع إلى وجود جيل كبير من الشباب ظهر من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقدها مصر شهريًا تقريبا.

ولفت إلى أن هناك مليار شخص تابع حفل الافتتاح أمس، مؤكدا أن مثل تلك الفاعليات ستساهم في عودة السياحة، مضيفا أن مصر عاشت بالأمس يومًا مشهودًا في تاريخنا، حيث أثنت كل صحف العالم عن تنظيم مصر للبطولة، متابعا: "في دول حولنا محتاسة في تنظيم بطولة.. ولكن مصر لما تقرر تعمل حاجة بتقدر".

Advertisements
المزيد عن: مصطفى ثابت مصر توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الإكوادور
1
x
01:00
2
تشيلي
بوليفيا
-
x
21:00
-
فنزويلا
بيرو
-
x
21:00
-
البرازيل
كأس الأمم الأفريقية
جمهورية الكونجو
0
x
16:30
2
أوغندا
نيجيريا
1
x
19:00
0
بوروندي
غينيا
-
x
22:00
-
مدغشقر