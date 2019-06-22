مصطفى ثابت عن تنظيم "كان 2019": "مغامرة كنا قدها"
السبت 22/يونيو/2019 - 08:17 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية كان مغامرة كبيرة، معقبا: "ومصر كانت قد المغامرة".
وأشار "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا حامد ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن نجاح مصر في تنظيم البطولة يرجع إلى وجود جيل كبير من الشباب ظهر من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقدها مصر شهريًا تقريبا.
ولفت إلى أن هناك مليار شخص تابع حفل الافتتاح أمس، مؤكدا أن مثل تلك الفاعليات ستساهم في عودة السياحة، مضيفا أن مصر عاشت بالأمس يومًا مشهودًا في تاريخنا، حيث أثنت كل صحف العالم عن تنظيم مصر للبطولة، متابعا: "في دول حولنا محتاسة في تنظيم بطولة.. ولكن مصر لما تقرر تعمل حاجة بتقدر".
وأشار "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا حامد ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن نجاح مصر في تنظيم البطولة يرجع إلى وجود جيل كبير من الشباب ظهر من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقدها مصر شهريًا تقريبا.
ولفت إلى أن هناك مليار شخص تابع حفل الافتتاح أمس، مؤكدا أن مثل تلك الفاعليات ستساهم في عودة السياحة، مضيفا أن مصر عاشت بالأمس يومًا مشهودًا في تاريخنا، حيث أثنت كل صحف العالم عن تنظيم مصر للبطولة، متابعا: "في دول حولنا محتاسة في تنظيم بطولة.. ولكن مصر لما تقرر تعمل حاجة بتقدر".
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