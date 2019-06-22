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الثلاثاء.. مناقشة كتاب "زمن القص" للدكتور جابر عصفور بمكتبة القاهرة الكبرى

السبت 22/يونيو/2019 - 08:14 م
الثلاثاء.. مناقشة كتاب زمن القص للدكتور جابر عصفور بمكتبة القاهرة الكبرى
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شيماء عطية
 
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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب "زمن القص" للدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة .


يناقش الكتاب الدكتور صلاح فضل، أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس، والدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة، والدكتور سعيد الوكيل، أستاذ الأدب العربى والنقد الأدبى الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، ويدير الندوة الناشر محمد رشاد .

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