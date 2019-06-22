ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دروجبا يكشف عن المدرب الأنسب لخلافة ساري في تشيلسي

السبت 22/يونيو/2019 - 08:08 م
دروجبا يكشف عن المدرب الأنسب لخلافة ساري في تشيلسي
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشف أسطورة هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، ديديه دروجبا، عن المدرب الأنسب لقيادة البلوز، خلال الفترة المقبلة، وقبل بداية الموسم الجديد.

وكان مسؤولو النادي اللندني قد أقالوا الإيطالي ماوريسيو ساري من تدريب البلوز، عقب تحقيق بطولة الدوري الأوروبي، بسبب تراجع مستوى الفريق وتحقيق مركز متراجع بالدوري الإنجليزي.

وبسؤواله عن الشخص المناسب ليكون مدربًا لتشيلسي، أجاب الفيل الإيفواري دروجبا: "حسنًا، أعتقد أن الشخص الذي تناسبه هذه الوظيفه هو فرانك لامبارد".
Advertisements
المزيد عن: مدرب تشيلسي القادم مدرب تشيلسي الجديد لامبارد ساري دروجبا تشيلسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الإكوادور
1
x
01:00
2
تشيلي
بوليفيا
-
x
21:00
-
فنزويلا
بيرو
-
x
21:00
-
البرازيل
كأس الأمم الأفريقية
جمهورية الكونجو
0
x
16:30
2
أوغندا
نيجيريا
1
x
19:00
0
بوروندي
غينيا
-
x
22:00
-
مدغشقر