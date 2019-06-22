دروجبا يكشف عن المدرب الأنسب لخلافة ساري في تشيلسي
السبت 22/يونيو/2019 - 08:08 م
عمر عبدالعزيز
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كشف أسطورة هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، ديديه دروجبا، عن المدرب الأنسب لقيادة البلوز، خلال الفترة المقبلة، وقبل بداية الموسم الجديد.
وكان مسؤولو النادي اللندني قد أقالوا الإيطالي ماوريسيو ساري من تدريب البلوز، عقب تحقيق بطولة الدوري الأوروبي، بسبب تراجع مستوى الفريق وتحقيق مركز متراجع بالدوري الإنجليزي.
وبسؤواله عن الشخص المناسب ليكون مدربًا لتشيلسي، أجاب الفيل الإيفواري دروجبا: "حسنًا، أعتقد أن الشخص الذي تناسبه هذه الوظيفه هو فرانك لامبارد".
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