دروجبا يكشف عن المدرب الأنسب لخلافة ساري في تشيلسي

كشف أسطورة هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، ديديه دروجبا، عن المدرب الأنسب لقيادة البلوز، خلال الفترة المقبلة، وقبل بداية الموسم الجديد.





وكان مسؤولو النادي اللندني قد أقالوا الإيطالي ماوريسيو ساري من تدريب البلوز، عقب تحقيق بطولة الدوري الأوروبي، بسبب تراجع مستوى الفريق وتحقيق مركز متراجع بالدوري الإنجليزي.



