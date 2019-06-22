جنيهان ارتفاع في أسعار الذهب المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22/6/2019
السبت 22/يونيو/2019 - 08:08 م
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنحو جنيهان خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، مع صعود الأسعار العالمية للمعدن الأصفر ليسجل سعر أوقية الذهب 1399 جنيها.
وسجل سعر عيار 18 سعر 577 جنيها للجرام، وعيار 21 سعر 650 جنيها، وعيار 24 سعر 727 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5176 جنيها.
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