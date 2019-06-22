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وزارة الصحة تدعو مرتادي الشواطئ الى تجنب السباحة في أوقات ذروة الحرارة

السبت 22/يونيو/2019 - 08:11 م
وزارة الصحة تدعو مرتادي الشواطئ الى تجنب السباحة في أوقات ذروة الحرارة
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محمد وليد الجموسي
 
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دعت وزارة الصحة،عموم المواطنين وخصوصا منهم مرتادي الشواطئ إلى تفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة من الساعة 11 ظهرا إلى الرابعة مساء، وذلك في بلاغ لها.
وتوجهت الوزارة في بلاغ لها أمس الجمعة 21 جوان 2019، بجملة من التوصيات إلى عموم المواطنين وخاصة منهم المسنين والأطفال والنساء الحوامل، إلى الحرص على المشي في الظل مع وضع قبعات عريضة على الرأس وارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن، توقيا من ارتفاع درجات الحرارة.
وأوصت بحماية العينين بواسطة النظارات الشمسية، وبالحرص على شرب الماء بكمية لا تقل عن اللتر والنصف يوميا دون انتظار الشّعور بالعطش مع تفادي المشروبات التي تحتوي على السكريات (المشروبات الغازية والعصائر الصّناعيّة…).
كما حثت المواطنين، خلال فترة ركونهم إلى المنازل، على البقاء في الغرفة الأكثر برودة مع الحرص على غلق النوافذ نهارا وتهوئة البيت ليلا، داعية إياهم إلى الاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلل فوق الرأس أو رش الوجه والرقبة والأطراف بالماء المبرد.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة، إلى اتخاذ اجراءات لدى الاصابة بضربة الشمس والتي من أهم علامتها التقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم وتشنجات عضلية خاصة لدى الأطفال والمسنين، إلى وجوب وضع المصاب في غرفة باردة ونزع ثيابه المضبوطة ورشه بالماء الفاتر مع وضع مناديل مبللة على رأسه وكافة أطرافه وإعانته على شرب الماء وطلب النّجدة عند الحاجة.
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