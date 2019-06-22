بث الأسطورة.. مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر (تغطية مباشرة) yalla shoot كورة لايف HD مباراة نيجيريا NOW LIVE

مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر يلا كورة يلا شوت yallashoot، ويستعد منتخب نيجيريا لخوض مباراة نارية أمام بوروندي مساء اليوم السبت 22/6/2019 وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.





ويوفر لكم موقع الفجر الرياضي رابط بث مباشر مباراة نيجيري ضد بوروندي في كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم كورة لايف كورة ستار يلا كورة، yallakora.





وستكون مباراة نيجيريا ضد بوروندي اليوم السبت على استاد الاسكندرية في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي بث مباشر يلا كورة ماي كورة يلا شوت يوتيوب youtube مجاناً.





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ويتواجد منتخب نيجيريا ضمن مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية بجانب منتخبات بورندي وغينيا ومدغشقر، مشاهدة مباراة نيجيريا وبورندي بث مباشر يلا كورة يلا شوت ماي كورة وكورة ستار kora star كورة لايف kora live.





قائمة منتخب نيجيريا:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)





الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).





الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – –صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).





الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتا سراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي).





قائمة منتخب بوروندي:

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)





خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)





خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)





خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي).





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