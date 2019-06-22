جيسوس وفيرمينيو يقودان هجوم البرازيل أمام بيرو

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب بيرو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : داني الفيس، فيليبي لويس، ماركينهوس، تياجو سيلفا.

خط الوسط : كاسيميرو، آرثور، إيفرتون، كوتينيو.

خط الهجوم : جابرييل جيسوس ، فيرمينيو.



