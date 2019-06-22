الجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ تنظم النسخة الثانية من بطولة النخبة الدولية للملاكمة التايلاندية

تنظم الجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ ء السافات والانشطة التابعة، وبالشراكة مع الاتحاد الاماراتي للمواي تاي و طخ1 و TK1 ، النسخة الثانية من بطولة النخبة الدولية للملاكمة التايلاندية يتضمن برنامج البطولة 13 نزالا في الإحتراف بمشاركة 26 ملاكم ( منها نزال وحيد في السيدات) يمثلون 15 دولة عربية وهي الإمارات، الأردن، المغرب، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، مصر، المملكة العربية السعودية، ليبيا، فلسطين، سوريا موريطانيا، اليمن والبلد المنظم تونس، وهذا الرقم يعتبر قياسي على اعتبار الدورة السابقة التي شاركت فيها 13 دولة مما يؤكد تطور اللعبة وازدياد شعبيتها على المستوى العربي. وتسجل البطولة حضور أقوى الأبطال العرب الذين سيتنافسون لتأكيد زعامتهم العربية في أوزانهم. بالنسبة يمثل المنتخب الوطني التونسي، أفضل الملاكمين المتحصلين على ألقاب عالمية وقارية على غرار البطل فهدي خالد وأيمن البوسالمي.

و من جانبه أكد رئيس الجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينغ – السافات والانشطة التابعة، علي الديوري، أن تونس تحتضن مرة أخرى حدثًا رياضيًا كبيرا يجمع الأشقاء العرب في سهرة ستكون رياضية و ذات أبعاد سياحية. و أضاف أن رياضة المواي تاي، تشهد اقبالا متزايدًا من قبل المولعين بها خاصة بعد ما تم ادراجها ضمن الألعاب الأولمبية لسنة 2024، وهذا ما سيعتبر دافعا للرياضيين التونسيين لمزيد العطاء و البذل لتشريف الراية الوطنية، مؤكدا أن الجامعة لن تدّخر جهدا في دعم جلّ الإختصاصات التي تشرف عليها.



