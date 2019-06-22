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مصطفى ثابت: العلاقات المصرية الأفريقية في أبهى صورها منذ عهد عبدالناصر

السبت 22/يونيو/2019 - 08:09 م
مصطفى ثابت: العلاقات المصرية الأفريقية في أبهى صورها منذ عهد عبدالناصر
الدكتور مصطفى ثابت
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن مصر تقوم بدور كبير في القارة الأفريقية، حيث تعد العلاقات المصرية الأفريقية الآن في أبهى صورها منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا حامد ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن وزير الخارجية، يلعب دورًا كبيرًا في تحسين وتطوير العلاقات المصرية الخارجية.

وعن العلاقات المصرية الموزمبيقية، أوضح أن هناك علاقات تاريخية تربط بين البلدين، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين البلدين، مثمنًا مذكرات التفاهم التي وقعت على هامش زيارة رئيس موزمبيق إلى مصر.
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