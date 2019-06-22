بلدية الرديف تنطلق في تنفيذ حملة مداواة أوكار تكاثر الحشرات وتحديد النقاط السوداء

انطلقت بلدية الرديّف من ولاية قفصة، اليوم السبت، في تنفيذ حملة واسعة النطاق للمداواة ومقاومة الحشرات برشّ الادوية والمبيدات على أوكار تكاثرها وبمجاري الأودية والمصبات العشوائية وبرك المياه الراكدة، وذلك وفق ما أكّده لمراسل (وات) بالجهة، رئيس لجنة النظافة والعناية بالبيئة بالمجلس البلدي، على بن عمر.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم في بداية هذه الحملة، التي ستتواصل على امتداد شهر، مداواة ورشّ الأدوية بالمسلخ البلدي وبمجرى وادي الدخلة الذي يعبر مدينة الرديف وأيضا بالمصبّ النهائي لقنوات الصرف الصحّي.

من جهتها، بيّنت المستشارة البلدية ومقرّرة لجنة حفظ الصحة بالمجلس البلدي بالرديف، وصال الشرائطي، أن الأماكن التي شملها اليوم الأول من الحملة، تطرح إشكاليات كبيرة على صعيد تكاثر يرقات الحشرات وتوالدها وكثرة أوكارها نتيجة برك المياه الراكدة .

وذكرت، أنّه تمّ تقسيم بلدية الرديف إلى مناطق تدخّل، ستشملها حملة المداواة بمعدّل حملة كلّ أسبوع، إلى أن تتمّ مداواة كل النقاط السوداء ومجاري الاودية والحدائق والمصبات الفوضوية والحاويات الكبيرة للفضلات وغيرها من الاماكن التي تتكاثر بها الحشرات والباعوض.

ولفت رئيس لجنة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية الرديف، إلى أن حملة لتنظيف وجهر الاودية والمصبات العشوائية، كانت قد سبقت إنطلاق حملة المداواة التي تنجز بتأطير ودعم من مصالح وحدة حفظ الصحة بالمنطقة والديوان الوطني للتطهير، مضيفا أن حملة المداواة ورش الأدوية لن تشمل الاحياء والتجمعات السكنية نظرا لما تحويه الادوية التي يتمّ رشّها من مواد كيميائية سامّة تمثّل خطرا على صحة المواطن.