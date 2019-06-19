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كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة في هذا الموعد

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 07:00 م
كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة في هذا الموعد
كارول سماحة
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نور طلعت
 
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انتهت الفنانة كارول سماحة، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحت عنوان "إن شاء الله" وذلك استعدادا لطرحها بنهاية شهر يونيو الجاري.


الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.


ومن المقرر أن تلتقي كارول الجمهور المغربي، على مسرح فضاء النهضة حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو الجاري.


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