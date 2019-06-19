كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة في هذا الموعد

انتهت الفنانة كارول سماحة، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحت عنوان "إن شاء الله" وذلك استعدادا لطرحها بنهاية شهر يونيو الجاري.





الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.



