الزمالك يعلن موعد إختبارات قطاع الكرة

اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مواعيد اختبارات قطاعات كره القدم " الناشئين ، المدرسة الأساسية " .

أعلن غانم سلطان رئيس قطاعات كره القدم بالنادي ، بأن الاختبارات للموسم الرياضي 2019/2020 ، سوف تبدأ اعتباراً من 23/6/2019 ، أيام " الأحد - الاثنين – الثلاثاء" ، من كل اسبوع لمواليد 2006 حتي مواليد 2011 من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكره.

وبالنسبة لقطاع الناشئين ابتداء من 25/6/2019 ، أيام " الثلاثاء - الأربعاء – الخميس " ، من كل اسبوع لمواليد1999 حتي مواليد 2005 ، م الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 مساءً.





وبالنسبة لاختبارات أعضاء النادي لهذه المواليد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً لقطاعي المدرسة والناشئين .





يذكر بأن قيمة الاستمارة موحدة 30 جنيه فقط لا غير.