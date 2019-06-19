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الزمالك يعلن موعد إختبارات قطاع الكرة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:58 م
الزمالك يعلن موعد إختبارات قطاع الكرة
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رامي بشاي
 
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اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مواعيد اختبارات قطاعات كره القدم " الناشئين ، المدرسة الأساسية " .


أعلن غانم سلطان رئيس قطاعات كره القدم بالنادي ، بأن الاختبارات للموسم الرياضي 2019/2020 ، سوف تبدأ اعتباراً من 23/6/2019 ، أيام " الأحد - الاثنين – الثلاثاء" ، من كل اسبوع لمواليد 2006 حتي مواليد 2011 من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكره.


وبالنسبة لقطاع الناشئين ابتداء من 25/6/2019 ، أيام " الثلاثاء - الأربعاء – الخميس " ، من كل اسبوع لمواليد1999 حتي مواليد 2005 ، م الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 مساءً.


وبالنسبة لاختبارات أعضاء النادي لهذه المواليد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً لقطاعي المدرسة والناشئين .


يذكر بأن قيمة الاستمارة موحدة 30 جنيه فقط لا غير.

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