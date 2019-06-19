خاص.. فتحي مبروك يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر بأمم إفريقيا ويؤكد: أجيري ظلم جمعة وفتحي ويعلق على استبعاد معلول

قال فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن بطولة إفريقيا التي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل تشهد تواجد العديد من المنتخبات القوية والتي لها باع كبير في إفريقيا.





وأضاف مبروك في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"البطولة بها الكثير من المنتخبات القوية مثل كوت ديفوار والمغرب وتونس ونيجيريا وهو ما يزيد من صعوبتها".



