تفاصيل نظام الترخيص بحق الانتفاع لإقامة مشروعات داجنة

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عاما للشركات لإقامة مشروعات داجنة يهدف إلى زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار وتشغيل العمالة المصرية.



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مشروعات الإنتاج الداجني تحتاج إلى رأس مال كبير لضخها في البنية التحتية للمشروع، مشيًرا إلى أن هناك إقبال من المستثمرين على الاستثمار في مجال الإنتاج الداجني والحيواني.



وأشار إلى أن الوزارة تنظر إلى المصادر الحيوانية المختلفة أنها قضية أمن قومي، مؤكدًا أنه لا بد من توفير غذاء أمن للمصريين، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتينات للحفاظ على صحة المواطن.



ونوه إلى أن مزارع الإنتاج الداجني والحيواني تحتاج إلى استثمارات كبيرة والدولة ستطرح الأراضي بحق الانتفاع لتقليل التكلفة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الداجنة والحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي.

