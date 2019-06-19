سولشاير يعدد مزايا خوان ماتا.. ويؤكد: هو نموذج للمحترف المثالي

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الإسباني خوان ماتا هو اللاعب المحترف المثالي، وهو واحد من أذكى اللاعبين الذين عمل معهم.





وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "إنه مثال يحتذى به بالنسبة للاعبين الشباب . إنه يفهم ما يعنيه أن تكون لاعباً لـ مانشستر يونايتد وقد تبنى كل ما يتعلق بهذا النادي الرائع".



