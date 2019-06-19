سولشاير يعدد مزايا خوان ماتا.. ويؤكد: هو نموذج للمحترف المثالي
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:39 م
عمر عبدالعزيز
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أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الإسباني خوان ماتا هو اللاعب المحترف المثالي، وهو واحد من أذكى اللاعبين الذين عمل معهم.
وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "إنه مثال يحتذى به بالنسبة للاعبين الشباب . إنه يفهم ما يعنيه أن تكون لاعباً لـ مانشستر يونايتد وقد تبنى كل ما يتعلق بهذا النادي الرائع".
وأضاف سولشاير: "فضلاً عن كل ما يقدمه على أرض الملعب، لدينا بعض اللاعبين الشباب الرائعين هنا وأنا أعلم أن خبرة خوان الواسعة ستساعدهم على بلوغ افضل مستوياتهم خلال المواسم المقبلة".
واختتم مدرب الشياطين الحمر: "يسعدني أنه وقع عقداً جديداً، لأنني أعلم أن موهبته وعقليته ستكون أمراً لا يُقدر بثمن بالنسبة للفريق".
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