سما المصري تشعل مواقع التواصل بإطلالة من داخل الجيم (صور)





وظهرت سما المصري، بإطلالة مختلفة عن ما تعود عليها الجمهور، حيث طلت على جمهورها بملابس رياضية اعتمدت على إظهار قوامها الممشوق.

أشعلت الفنانة سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال أدائها لبعض التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية.