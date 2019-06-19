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سما المصري تشعل مواقع التواصل بإطلالة من داخل الجيم (صور)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:39 م
سما المصري تشعل مواقع التواصل بإطلالة من داخل الجيم (صور)
سما المصري
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محمود حنفي
 
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أشعلت الفنانة سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال أدائها لبعض التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية.

وظهرت سما المصري، بإطلالة مختلفة عن ما تعود عليها الجمهور، حيث طلت على جمهورها بملابس رياضية اعتمدت على إظهار قوامها الممشوق.
سما المصري تشعل مواقع التواصل بإطلالة من داخل الجيم (صور)
سما المصري تشعل مواقع التواصل بإطلالة من داخل الجيم (صور)
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